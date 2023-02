Neuer poderá ter de pagar 1,6 milhões de euros após críticas ao Bayern

Guardião criticou publicamente o clube pelo despedimento do anterior técnico de guarda-redes, Toni Tapalovic. Declarações não caíram nada bem junto de várias responsáveis do Bayern

O problema entre o Bayern de Munique e Manuel Neuer está aparentemente resolvido. De acordo com a imprensa alemã, o guardião deu o braço a torcer e retomou a relação com os responsáveis do clube, treinador incluído. Mas não deverá escapar a uma multa.

Segundo o jornal Bild, Neuer poderá ficar sem um mês de salário, o que equivale a, sensivelmente, 1,6 milhões de euros, visto que recebe 20 milhões de euros por ano.

Recorde-se que Neuer abordou o despedimento do treinador do anterior treinador de guarda-redes, Toni Tapalovic, com um emocionado desabafo, admitindo que todo o plantel bávaro ficou em choque com a decisão.

"Para mim, foi um golpe quando já estava no chão. Senti como se me arrancassem o coração. Foi a coisa mais brutal que vivi na minha carreira e vivi muitas coisas. O que aconteceu agora é de outro nível. Toda a gente no nosso grupo de guarda-redes está em cacos. As pessoas começaram a chorar. Creio que isso diz tudo. Os guarda-redes são uma equipa dentro de outra equipa, mas Toni era popular dentro de todo o plantel", referiu o guardião, numas declarações públicas que foram visadas por vários responsáveis do Bayern, como Herbert Hainer, o presidente, ou Oliver Kahn, o CEO.

Perante o clima negativo à volta do guarda-redes, Neuer quis encerrar o assunto junto do treinador Julian Nagelsmann. De acordo com o Bild, a resposta foi positiva e está dado o ponto final no assunto.