Neuer pode ter a carreira em risco, dizem na Alemanha

Guarda-redes alemão sofreu uma fratura na perna, mas a lesão pode ser mais grave do que se pensou.

A lesão de Manuel Neuer pode, afinal, ser mais grave do que inicialmente se pensou, de acordo com o jornal alemão Bild. O Bayern divulgou, na altura, que o guarda-redes, de 36 anos, sofreu uma fratura da tíbia. No entanto, segundo a publicação, o jogador terá sofrido uma fratura exposta da tíbia e do perónio, o que provocará um tempo de recuperação ainda mais longo.

Neuer caiu enquanto esquiava, em dezembro, num período de férias após o Mundial'2022.