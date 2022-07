Neuer aprova De Ligt: "Ele tem a capacidade de liderar a nossa defesa"

A transferência ainda não é oficial, mas o central neerlandês já recebeu a aprovação de um dos líderes do balneário bávaro

A transferência de Matthijs de Ligt para o Bayern, a troco de cerca de 70 milhões de euros, mais dez milhões em variáveis, de acordo com a Imprensa internacional, ainda não está oficializada, mas é só mesmo esse detalhe que falta para a operação ser concretizada.

Enquanto o anúncio não chega, o central neerlandês, de 22 anos, recebeu esta terça-feira a aprovação de um dos pesos pesados do balneário bávaro, Manuel Neuer.

"É importante que ele mostre presença na defesa e tenha uma boa linguagem corporal, tal como Alaba tinha. Enquanto guarda-redes, sou grato quando tenho jogadores que consigam liderar a partir de trás. De Ligt traz qualidade e valores com ele. As coisas têm-nos corrido bem com neerlandeses, isso é bom sinal", elogiou o guardião, de 36 anos, em conferência de imprensa.

Neuer prosseguiu nos elogios a De Ligt, que prepara-se para dizer adeus à Juventus, apostando que o central não demore muito tempo a habituar-se à Bundesliga.

"Ele é um jogador que tem a capacidade de liderar a nossa defesa. Ele tem carisma e é um grande defesa. No meu ponto de vista, ele tem um estilo de jogo parecido ao do futebol alemão, não vai demorar muito a habituar-se ao nosso futebol", concluiu.