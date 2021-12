"Neste momento, o Barcelona não é um rival direto do Real Madrid"

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid

Ao estar o Real Madrid distante (uns aparentemente irrecuperáveis) 18 pontos do Barcelona no topo da classificação da La Liga, o técnico merengue considera que a formação culé não se apresenta, agora, como um concorrente pelo título espanhol.

"Neste momento, o Barcelona não é um rival direto, porque há outras equipas mais próximas, como o Sevilha ou o Bétis", disse Carlo Ancelotti, ressalvando podem encurtar distâncias na tabela. "Têm qualidade para subir lugares e, se fosse o treinador do Barcelona, diria exatamente o mesmo que Xavi", juntou o técnico.

Ancelotti, em conferência de antevisão à receção ao Cádiz, agendado para domingo, fora confrontado com o facto de Xavi, técnico blaugrana, ter expressado crença na conquista de troféus, pese a época trôpega, incluindo o do campeonato do país.

"Temos capacidade, não podemos descartar-nos para ganhar o campeonato. Eu vi campeonatos 'remontados' com 17/18 pontos de desvantagem. Temos a Supertaça, a Taça, a Liga Europa. Sou realista e otimista. Porque não acreditar que esta equipa pode conquistar títulos", questionou o técnico blaugrana.

O Real Madrid, confortável primeiro classificado da La Liga, com 42 pontos, mais oito do que o vice-líder Sevilha, recebe o Cádiz, enquanto o Barcelona, oitavo classificado, com 24 pontos (menos um jogo), recebe o Elche (este sábado).