"Neste momento, não acredito que Bellingham seja opção para o Liverpool"

Rio Ferdinand considera que o Real Madrid é a prioridade do médio inglês do Dortmund para o seu futuro próximo, apesar de também ter sido muito associado aos reds.

Rio Ferdinand, antigo capitão do Manchester United e atual comentador da Sky Sports, considerou esta quinta-feira que a prioridade de Jude Bellingham para o seu futuro próximo será o Real Madrid e não o Liverpool, devido ao projeto merengue ser assente em conquistas a curto prazo.

As declarações do antigo central inglês acontecem no rescaldo da primeira mão da eliminatória entre ambas as equipas nos oitavos de final da Liga dos Campeões, em que o campeão europeu venceu por 5-2 em Anfield.

"Neste momento, não acredito que Bellingham seja uma opção para o Liverpool. Isto será muito dececionante para os adeptos do conjunto inglês, mas creio que o clube está numa transição, a equipa não está a jogar bem e está em busca de mudar alguns jogadores veteranos por jovens. Ele vai olhar para o grande plano: 'Onde está o Liverpool? Como serão os próximos 12 meses para eles? Que tipo de impacto poderei ter?'", começou por refletir, em direto para o canal BT Sports.

"Se fosse há seis meses, eu não acho que Bellingham iria duvidar da trajetória do Liverpool, porque eles estavam num sítio diferente, mas agora não acho que estejam no seu radar. Será que ele vai para lá ou vai para uma equipa que parece conseguir vencer no presente? O Real Madrid tem de estar no topo da lista neste momento", completou Ferdinand.

Bellingham, de 19 anos, atravessa a sua terceira temporada no Dortmund, somando dez golos e seis assistências em 29 jogos disputados esta época. Tem contrato com o conjunto alemão até 2025.