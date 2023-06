Nesta apresentado como treinador da Reggiana

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Antigo defesa da Itália vai assumir o clube da Série B

Alessandro Nesta, antigo internacional italiano que se destacou no Milan e na Lázio, foi apresentado como treinador da Reggiana, clube que em 2023/24 vai competir na Série B.

Aos 47 anos, já orientou Miami FC, Perugia e Frosinone.

"Estou cheio de energia e quero voltar a sentir a pressão, porque fui jogador de futebol e estou habituado a sentir a competição e a adrenalina do campo. Vim para Reggio Emilia para jogar quando era miúdo e conheço um pouco o clube através do treinador Ancelotti. Começamos com muita humildade, para atingir os objectivos que o clube nos vai dar e tentando jogar bom futebol", afirmou Nesta.