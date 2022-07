Nem todos aprovam a chegada de Arturo Vidal ao Flamengo: "Não brinquem comigo"

Flamengo dá as boas-vindas a Arturo Vidal

Internacional chileno rescindiu com o Inter, depois de duas temporadas, e reforçou o Flamengo

O Flamengo anunciou esta quinta-feira a chegada de Arturo Vidal, depois de o internacional chileno, de 35 anos, ter rescindido com o Inter, que representava há duas temporadas.

No entanto, nem toda a gente ficou contente com a chegada do veterano médio, que também passou pelo Colo-Colo (Chile), Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern e Barcelona na carreira, ao Mengão.

Cicinho, antigo internacional brasilleiro, foi uma das vozes mais críticas à transferência, com o antigo lateral direito a questionar as reais razões que levaram Vidal a ingressar no Brasileirão.

"Vidal é um excelente jogador, mas não vai mudar nada no Flamengo. Já está no fim de carreira, a dar as últimas. Na minha opinião, ele veio para o Rio de Janeiro para curtir a reforma e fazer praia. Acham que foi por amor ao Flamengo? Não brinquem comigo", afirmou, em declarações ao podcast "Reis da Resenha".