Nem só de Palhinha se fala para o Tottenham: outro alvo apontado e com concorrência

Denis Zakaria apontado ao clube que tem Nuno Espírito Santo como treinador.

O Tottenham encontra-se no mercado à procura de reforços e nem só de Palhinha se fala para o meio-campo. Segundo o diário inglês "Metro", o clube que tem Nuno Espírito Santo como treinador está igualmente atento a Denis Zakaria, um internacional suíço que alinha no Borussia Monchengladbach.

A informação adianta que Arsenal e Everton, igualmente da Premier League, estão também interessados no médio de 24 anos, que termina contrato com clube alemão em 2022.

Zakaria joga no futebol alemão desde a época desde 2017/18, depois de dar nas vistas no Young Boys. Esteve presente no recente Europeu, com dois jogos realizadas com a camisola da Suíça.