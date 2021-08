Nem só de Corona vive o mercado do Sevilha: internacional argentino apresentado

Montiel com a camisola da Argentina

Gonzalo Montiel é reforço para a defesa.

O Sevilha oficializou esta sexta-feira a contratação de Gonzalo Montiel. Trata-se de um lateral direito argentino de 24 anos, que alinhava no River Plate, clube com o qual terminou contrato.

Montiel venceu recentemente a Copa América pela seleção argentina e assinou um vínculo de cinco temporadas com o clube que tem Julen Lopetegui como treinador.

É a primeira experiência do jogador no futebol europeu, uma vez que toda a carreira profissional tinha sido desempenhada ao serviço do River Plate.

Recorde-se que Corona, do FC Porto, é outro dos alvos do Sevilha para a nova época.