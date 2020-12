Jogador do PSG e da seleção brasileira vinha sendo criticado pela decisão de organizar a festa nesta fase de pandemia

A famosa festa de Passagem de Ano de Neymar terá sido cancelada e o jogador do PSG terá mesmo optado por juntar-se à família fora do Rio de Janeiro. A notícia é avançada esta quarta-feira no Brasil e parece colocar um ponto final na enorme polémica criada desde as primeiras referências a uma festa em casa do futebolista na cidade carioca.

Segundo a assessoria do futebolista, o jogador estará em Balneário Cambóriu até dia 1, garantindo ainda que não haverá festa. Nem para 500, nem para 150 convidados, nem tão pouco para a extensa lista de modelos que estariam convidadas, bem como várias bandas de música.

Cancelada ou não, certo é que Neymar deixou Mangaratiba e segundo a CNN Brasil juntou cerca de 70 amigos num iate...

A verdade é que ainda esta quarta-feira, foi noticiado que o Ministério Público do Rio de Janeiro decidiu notificar Neymar pela festa em Mangaratiba, onde o craque tem uma mansão. O evento iria contra as atuais protocolos de segurança sanitária, já que promove aglomeração e risco de contaminação da covid-19.

Outro facto do dia, Neymar publicou nas redes sociais uma fotografia em que surge acompanhado pelo amigo Gil Cebola, no litoral de Santa Catarina. Logo, longe do Rio de Janeiro.