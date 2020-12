Nem Messi valeu ao Barcelona: uma crise sem fim à vista

Craque argentino fez história, mas a equipa voltou a tropeçar, agora frente ao Valência.

O Barcelona perdeu este sábado mais dois pontos na Liga espanhola de futebol, ao empatar 2-2 na receção ao Valência, num embate em que Lionel Messi fez história, com o golo 643 pelos catalães.

Numa época em que tem andado longe das grandes exibições e do número habitual de golos, incapaz de emergir da intensa crise culé, o argentino passou a ser o jogador com mais tentos pelo mesmo clube, igualando o registo de Pelé, pelo Santos.

Messi conseguiu-o com um golo aos 45+4 minutos, certamente, um dos mais estranhos da carreira: falhou um penálti, mas Jordi Alba chegou primeiro à defesa incompleta de Domenech e centrou, com a bola a ressaltar e o argentino a marcar de cabeça.

O golo, que empatou o jogo (1-1), caiu do céu para o Barcelona, pois o Valência adiantou-se em Nou Camp, num cabeceamento do francês Mouctar Diakhaby, deixado sozinho num canto, aos 29 minutos, e quase fez o 0-2 aos 45, salvando-se com "enorme" intervenção de Ter Stegen, a remate de Maxi Gómez.

Na segunda parte, o uruguaio Ronald Araújo ainda adiantou os catalães, com um remate acrobático, aos 52 minutos, mas, aos 69, Gonçalo Guedes lançou Gayà, que centrou da esquerda para o desvio do argentino Maxi Gómez, que selou o 2-2 final.

Até ao final, o Barça ainda tentou o terceiro, com Coutinho a ameaçá-lo aos 72 e 78 minutos, para, surpreendentemente, ser substituído por Lenglet, aos 79.

Gonçalo Guedes, que fez um bom jogo, com várias assistências não aproveitadas, saiu aos 87 minutos, esgotado, enquanto Francisco Trincão voltou a ser inconsequente no "Barça", em mais 17 minutos de utilização.

O Barcelona é quinto, com 21 pontos, em 13 jogos, seguindo, com mais um encontro do que o Atlético de Madrid, a oito dos "colchoneros", que bateram em casa o Elche por 3-1, com um "bis" do uruguaio Luis Suárez, que o "Barça" mandou embora.

Luis Suárez bisou, com tentos aos 41 e 55 minutos, assistido pelo inglês Kieran Trippier e o belga Yannick Ferreira Carrasco, respetivamente.

Os forasteiros ainda reentraram na luta pelos pontos, com um tento de cabeça do argentino Lucas Boye, aos 64 minutos, após um canto, mas, aos 78, Diego Costa, que substituíra João Félix, aos 74, fez o 3-1, num penálti duvidoso.

Na classificação, o "onze" do argentino Diego Simeone, que na última ronda tinha perdido fora com o Real Madrid por 2-0, passou a contar 29 pontos, em 12 jogos, contra 26 da Real Sociedad, em 14, e 26 dos "merengues", em 13.