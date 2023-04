Nem Lampard impede que o pesadelo continue para o Chelsea

Derrota em casa, por 1-2, diante do Brighton. Blues não saem da segunda metade da tabela e ficam mais pressionados no 11º lugar. João Félix foi suplente utilizado

Nem Frank Lampard, um ídolo do clube, parece ter a solução para parar o mau momento do Chelsea. Em casa, os blues sofreram mais uma derrota, a 12ª em 31 jornadas, perdendo diante do Brighton, por 1-2.

Com João Félix no banco - o português entrou na segunda parte -, os blues até marcaram primeiro, por Gallagher. Welbeck empatou ainda no primeiro tempo e, após o intervalo, foi Enciso a operar a reviravolta.

Com este resultado, o Chelsea continuo no 11º posto da Premier League, mas mais pressionado por quem vem atrás (Crystal Palace, Wolverhampton). O Brighton está no sétimo posto e continua a sonhar com a Europa (Champions incluída).