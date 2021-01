Nem Bruno Fernandes escapou às críticas: "Se alguém começava a entusiasmar-se..."

Derrota do Manchester United colocou um travão na euforia. Rio Ferdinand diz que foi um choque com a realidade.

O Manchester United foi surpreendido em casa (1-2) pelo Sheffield United, último classificado da Premier League, num resultado surpreendente e que originou críticas aos red devils. Nem Bruno Fernandes escapou.

Rio Ferdinand, antigo central dos red devils, diz que a equipa teve um choque com a realidade. "Bruno Fernandes, em quem tanto têm confiado nos últimos meses, não se viu. Paul Pogba igualmente. Se alguém estava a começar a entusiasmar-se em Old Trafford, com a posição em que a equipa estava, este foi um choque com a realidade. O Manchester United, em termos de reação, tem sido brilhante, mas hoje (quarta-feira) pareceu desmoronar", afirmou o antigo central à BT Sport.

"Rashford e Martial estiveram invisíveis, não conseguiram fazer nada", continuou Ferdinand.

Kean Bryan adiantou os visitantes, aos 23 minutos, na sequência de um canto, mas, aos 64, os red devils responderam da mesma forma, por intermédio do central Harry Maguire, a corresponder ao cruzamento do ex-lateral do FC Porto Alex Telles.

Contudo, a igualdade apenas durou 10 minutos, já que, aos 74, os blades recolocaram-se em vantagem, com o escocês Oliver Burke a aproveitar a enorme passividade dos jogadores do United dentro da área e a bater o guarda-redes David de Gea.

O Sheffield United, que não vencia em Old Trafford desde 1973, conquistou apenas a segunda vitória na prova, mantendo-se no último lugar, com oito pontos (10 abaixo da'linha de água), sendo que na próxima jornada visita o líder Manchester City.

Após 13 jogos sem perder na Premier League, o Manchester United desperdiçou a oportunidade de se isolar na liderança, mantendo-se no segundo posto, com 40 pontos, menos um do que o rival City (41), que tem menos uma partida.