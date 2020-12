"Negrito" vale três jogos de suspensão e multa pesada a Cavani

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Com esta suspensão, o avançado do United irá falhar os jogos em casa com Aston Villa (Premier League), Manchester City (meia-final da Taça da Liga) e Watford (3ª eliminatória da Taça de Inglaterra).

Edinson Cavani, do Manchester United, foi informado esta quinta-feira de que foi suspenso por três jogos e multado em 111 mil euros devido a uma publicação nas redes sociais, que acabou por se revelar controvesa.

A Federação inglesa indicou que o avançado de 33 anos terá ainda de marcar presença numa ação de formação educacional. Em causa, o facto de Cavani ter respondido a uma publicação de um amigo com a mensagem «gracias, negrito». Segundo o organismo, o comentário publicado por Cavani na respetiva página de Instagram "foi insultuoso, abusivo, impróprio e trouxe descrédito ao desporto".

