Negócio fechado: Villas-Boas passa a contar com nome de peso no ataque

Redação com Lusa

Milik é reforço garantido pelo Marselha, cedido pelo Nápoles.

O internacional polaco Arkadiusz Milik vai jogar no Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, por 18 meses, por empréstimo do Nápoles, que anunciou esta quinta-feira o empréstimo com opção de compra pelos franceses.

Os italianos anunciaram o negócio, que envolve, segundo a imprensa especializada italiana, uma opção de compra de oito milhões de euros, mais quatro milhões em bónus por objetivos.

Milik, de 26 anos, não fez qualquer jogo pelos napolitanos esta época, que seria a quinta no clube, depois de 48 golos em 122 jogos, após brilhar em duas temporadas no Ajax (Holanda).

Esta é a segunda incursão no mercado de transferências da equipa orientada por Villas-Boas, em sexto no campeonato e já eliminada da Europa, após o empréstimo do defesa espanhol Pol Lirola, pela Fiorentina.