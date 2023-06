Negócio fechado: N'Golo Kanté vai juntar-se a Benzema na Arábia Saudita

Os documentos oficiais deverão ser assinados esta terça-feira junto do Al Ittihad, com o médio francês a despedir-se do Chelsea a custo zero, ao fim de sete temporadas.

Depois de Karim Benzema, o Al Ittihad está em vias de completar esta terça-feira mais um negócio de peso para a nova temporada: N'Golo Kanté, aos 32 anos, chegou a acordo com o clube saudita, deixando o Chelsea a custo zero, ao fim de sete temporadas em Stamford Bridge.

Fabrizio Romano, especialista no mercado, já dá conta de um acordo entre alcançado entre o médio francês, campeão do mundo em 2018, e o vencedor da Liga saudita, treinado por Nuno Espírito Santo, faltando apenas que os documentos oficiais sejam assinados, o que deverá acontecer ainda hoje.

Kanté, que já realizou uma parte dos habituais exames físicos, deverá auferir um salário anual à volta dos 100 milhões de euros no Al Ittihad, despedindo-se desta forma do futebol europeu, onde passou pelo Boulogne, Caen (França), Leicester e Chelsea, que reforçou em 2016.

Campeão inglês por duas ocasiões - foi peça fundamental no conto de fadas dos foxes, na época 2015/16 - e vencedor de uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa pelo Chelsea, para além de uma Taça de Inglaterra, um Mundial de Clubes e uma Supertaça Europeia, o médio prepara-se agora para uma aventura no Médio Oriente.

Na presente temporada, marcada por muitos problemas físicos, Kanté realizou apenas nove jogos ao serviço dos blues.