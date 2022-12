Negócio fechado: internacional brasileiro troca o Atlético de Madrid pelos Wolves

Matheus Cunha segue para Inglaterra por empréstimo, mas com uma cláusula de compra obrigatória.

Julen Lopetegui está prestes a receber um reforço de peso no Wolverhampton: Matheus Cunha, sabe O JOGO, é nesta altura um negócio fechado e vai assinar nos próximos dias com o clube da Premier League, estando a conclusão do processo apenas dependente da realização de exames médicos.

O avançado brasileiro, de 23 anos, deixa o Atlético de Madrid a título de empréstimo, válido até ao final da presente época, altura em que a transferência passará a ser definitiva, uma vez que o acordo contempla uma cláusula de compra obrigatória que ronda os 40 milhões de euros.

Nos Wolves, Matheus, internacional canarinho, terá como colegas de equipa os portugueses José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rúben Neves, João Moutinho, Matheus Nunes, Daniel Podence, Pedro Neto, Gonçalo Guedes e Chiquinho. Pelo Atlético de Madrid, que representou durante época e meia, apontou sete golos em 54 partidas oficiais.