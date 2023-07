Negócio fechado: Alex Telles vai reencontrar Ronaldo no Al Nassr

Antigo lateral esquerdo do FC Porto chegou a acordo com o clube saudita, garante Fabrizio Romano.

Depois de uma época emprestado ao Sevilha, Alex Telles vai deixar o Manchester United e o futebol europeu, reencontrando Cristiano Ronaldo no Al Nassr, onde será treinado por Luís Castro.

A garantia chega de Fabrizio Romano, especialista no mercado, que avança que o clube saudita chegou a acordo com os red devils para a transferência do antigo lateral esquerdo do FC Porto, a troco de 4,6 milhões de euros, mais uma quantia não revelada dependente de objetivos.

Por sua vez, o internacional brasileiro, de 30 anos, tem à sua espera um salário de cerca de oito milhões de euros limpos por época, isto sem contar com prémios de rendimento desportivo.

Alex Telles vai deixar Old Trafford ao fim de três temporadas, tendo registado três assistências em 37 jogos disputados pelo Sevilha na época passada, em que venceu a Liga Europa.