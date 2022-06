Negócio de Dembélé congelado: Xavi quer renovação, mas não há avanços

Extremo francês termina contrato no final deste mês, mas prolongação do vínculo ainda está em cima da mesa

Ousmane Dembélé continua a ser um dos grandes pontos de interrogação do Barcelona para a próxima temporada. O extremo está muito perto de terminar o contrato, mas Xavi, particularmente, ainda acredita na renovação.

De acordo com o jornal Marca, o processo não sofreu avanços nos últimos dias, mas o treinador do Barcelona tem pressionado a direção no sentido de fazer um esforço para continuar com um jogador que, em 2017, custou 140 milhões.

Ainda a lidar com uma situação económica frágil, a direção do Barcelona não pretende fazer um grande esforço por Dembélé, especialmente tratando-se de um jogador que revelou alguma irregularidade e uma tendência preocupante para as lesões, apesar do talento indiscutível.

Num vídeo que circulou nas redes sociais há uns dias e que foi amplamente divulgado em Espanha, um adepto perguntou ao jogador se iria ficar no Barça e o jogador respondeu que sim. Depois questionou-o sobre o interesse do Chelsea e Tuchel e Dembelé respondeu, afirmando que está bem em Camp Nou.