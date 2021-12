Negócio Cavani: novas informações e balde de água fria em Espanha

Cavani perdeu espaço no United com a chegada de Ronaldo

Intenção do United será, afinal, manter o avançado no plantel até final do contrato.

Tudo parecia encaminhado para que Edinson Cavani reforçasse o Barcelona no mercado de inverno, mas eis que de Inglaterra chegam notícias de que o negócio, afinal, não tem pernas para andar.

O avançado uruguaio era desejado por Xavi para reforçar o ataque do clube catalão e até o jogador parecia decidido a rumar a Espanha, eventualmente num quadro de empréstimo. O Daily Mail assegura que em Old Trafford há outros planos, sendo a intenção do clube que Cavani se mantenha no plantel até final do contrato, em 2022. "Balde de água fria", escreve o jornal As, de Espanha.

A pandemia que ainda afeta o mundo, e em concreto o futebol, leva o Manchester United, segundo a informação, a acautelar-se perante a possibilidade de ter de lidar com baixas no plantel (jogadores infetados), pretendendo, por isso, manter o leque de opções alargado.

Cavani, 34 anos, leva apenas oito jogos realizados esta época, com um golo marcado.