Neerlandês do Villarreal a caminho da Premier League

Arnaut Danjuma estava a ser apontado ao Everton, mas Spurs vão impedir uma transferência para Goodison Park. Empréstimo até ao final da época.

Arnaut Danjuma, extremo do Villarreal, pode estar próximo de ser confirmado como o mais recente reforço do Tottenham, que deve garantir o neerlandês por empréstimo e até ao final da presente temporada.

De acordo com o jornalista David Ornstein, o internacional pelos Países Baixos estava a caminho de Goodison Park e do Everton, antes do Tottenham aparecer e, aparentemente, garantir um novo concorrente para Son, Kane e companhia.

Em época e meia no Submarino Amarelo, Danjuma realizou um total de 51 jogos com a camisola do Villarreal, tendo marcado 22 golos.

