A Juventus perdeu 2-1 com o Sassuolo, na quarta-feira, e o ambiente no clube não é o melhor, face à crise de resultados, que deixam a equipa no sétimo lugar da Serie A. Durante a partida, foi possível ver na transmissão televisiva a ira de Pavel Nedved, vice-presidente dos biaconeri: até com Andrea Agnelli, dono do clube, o antigo futebolista gritou. [veja o tweet abaixo]