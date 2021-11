Nedved furioso após derrota da Juventus em 2020/21: "Temos de esmagar-lhes as cabeças"

Episódio a série "All or Nothing" conta a irritação de Nedved após a derrota frente ao Benevento, equipa que desceu de divisão.

A série "All or Nothing", da Amazon Prime, sobre a temporada 2020/21 da Juventus já está disponível e começam a ser conhecidas algumas situações - boas e más - que não foram visíveis aos adeptos e ao público em geral, durante o ano. No sétimo episódio, Pavel Nedved, vice-presidente dos bianconeri, aparece muito irritado, depois da derrota (1-0) frente ao Benevento, que acabou desclassificado.

"Isto é muita arrogância. Temos de ir lá dentro [ao balneário] e esmagar-lhes as cabeças", atirou o checo, antigo futebolista do clube. Fabio Paratici, diretor desportivo, tentou acalmar os ânimos... "Nós também fazemos parte disto", disse. "Não, são eles! São eles [jogadores]!", atirou, irritado.

O presidente Andrea Agnelli e Andrea Pirlo, treinador à altura, assistiram a tudo de perto.