NBC renova contrato com a Premier League até 2028 por valores recorde

O canal norte-americano NBC renovou o acordo com a Liga inglesa para a transmissão dos jogos da competição até 2028, anunciaram esta sexta-feira as duas organizações.

De acordo com a imprensa dos Estados Unidos, o negócio chegou a valores recorde, tendo o jornal New York Times noticiado que a NBC vai pagar à Premier League 2,4 mil milhões de euros pelo novo contrato, que durará entre 2022 e 2028, num total de 380 jogos por temporada.

Tanto a NBC com a Liga inglesa não divulgaram os valores oficiais do novo acordo.

O canal norte-americano, que transmite os jogos da Premier League desde 2013, superou a concorrência da ESPN e da CBS, que também tinham mostrado interesse em adquirir os direitos da prova.

Ainda de acordo com New York Times, o último contrato entre a NBC e a Premier League, que dura desde 2015 e termina no final deste ano, tinha sido acordado por 1,1 mil milhões, um número bem abaixo do registado no novo vínculo.

Em maio deste ano, a ESPN adquiriu os direitos de transmissão da Liga espanhola por 1,2 mil milhões de euros.