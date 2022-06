Nayef Aguerd, internacional marroquino, é reforço do West Ham

Apesar dos clubes não avançarem os valores do negócio, a imprensa inglesa adianta que o West Ham vai pagar 30 milhões de libras (cerca de 35 milhões de euros) pela contratação do central, que nas duas últimas épocas disputou 80 jogos pelo Rennes

O futebolista internacional marroquino Nayef Aguerd, que representou o Rennes nas duas últimas temporadas, é reforço do West Ham, informou hoje o clube da Liga inglesa na sua página oficial na internet.

"O West Ham tem a satisfação de comunicar a contratação do defesa internacional marroquino Nayef Aguerd", refere o emblema londrino, acrescentando que o vínculo com o central é válido por cinco épocas, até 2027.

Apesar dos clubes não avançarem os valores do negócio, a imprensa inglesa adianta que o West Ham vai pagar 30 milhões de libras (cerca de 35 milhões de euros) pela contratação do central, que nas duas últimas épocas disputou 80 jogos pelo Rennes.

"Quando ouvi [sobre o interesse do West Ham], soube que tinha de vir para a Premier League. É o sonho de todos os jogadores. O West Ham é um clube histórico, vi alguns jogos este ano, os adeptos e a atmosfera eram fantásticos", disse o defesa, citado pelo clube.

Da parte do West Ham, o treinador David Moyes sublinhou que o central era seguido há algum tempo e que é grande a satisfação com a sua contratação: "É um grande acréscimo nas nossas opções defensivas."

Aguerd começou a jogar no FUS Rabat, transferindo-se em 2018/19 para França, onde esteve duas épocas no Dijon e mais duas no Rennes. O central representou a seleção de Marrocos na última edição da Taça das Nações Africanas (CAN).