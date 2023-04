Navas pisca o olho ao PSG: "Ainda me sinto capaz de ganhar a Champions"

Guarda-redes está emprestado ao Nottingham Forest, mas ainda sonha com a glória pelo clube parisiense

Emprestado ao Nottingham Forest, Keylor Navas ainda sonha ganhar coisas importantes pelo PSG. O guardião costa-riquenho quer regressar a Paris e poder ajudar o clube na maior prova europeia.

"Ainda tenho um ano de contrato com o PSG. Sinto-me capaz de ganhar a Liga dos Campeões com eles. Chegámos à final quando o clube nunca tinha chegado antes. Isso motiva-me, porque posso ter novos desafios", referiu.

No PSG desde o verão de 2019, Navas tem contrato com os parisienses até 2024. Para já, evolui na Premier League, ao serviço do Nottingham Forest, clube que luta pela manutenção no principal escalão inglês.