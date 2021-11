Nasri pouco convencido com Neymar, Mbappé e Messi: "Ao lado deles sou um queniano"

Internacional francês comentou o rendimento do trio da frente do PSG

Temível à partida, o trio avançado do PSG ainda não convence os mais céticos. Samir Nasri, antigo jogador do Marselha, Arsenal ou City, analisou o rendimento dos três jogadores, com críticas pelo meio.

"Nesta equipa do Paris Saint-Germain, eu sou um queniano ao lado dos três avançados. Precisam de um chefe, de alguém que não tenha medo de assumir responsabilidades, alguém como Guardiola. Não estás a correr? Não importa qual é teu nome, vais para o banco. A este nível, os jogadores têm que correr", afirmou o antigo médio, em declarações ao Canal Plus.

Recorde-se que Neymar, um dos três membros do trio avançado do PSG, vai parar entre seis a oito semanas, devido a lesão.