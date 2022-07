"Nas últimas duas semanas, notámos uma grande melhoria com Erik ten Hag"

Luke Shaw garante que a primeira impressão deixada pelo técnico neerlandês no Manchester United foi muito positiva

Depois de duas vitórias consecutivas nos particulares que disputou até ao momento - goleada por 4-0 sobre o Liverpool; triunfo por 1-4 sobre os australianos do Melbourne Victory - Luke Shaw, lateral esquerdo do Manchester United, revelou este domingo que a primeira impressão deixada por Erik ten Hag é muito positiva.

Em declarações aos meios do clube, o internacional inglês, de 27 anos, admitiu que o nível apresentado pela equipa na época passada - falhou o acesso à Liga dos Campeões - não condiz com a grandeza do United, mas garantiu que já se nota uma melhoria nos treinos conduzidos pelo técnico neerlandês.

"Não podemos ficar satisfeitos com a forma como a equipa tem estado. Não é onde o clube deveria estar e sabemos que foi preciso dar um passo gigante em termos de intensidade. Nas últimas duas semanas, especialmente nos treinos, já se nota uma grande melhoria [com Erik ten Hag]", admitiu.

"Até nos jogos, penso que dá para ver coisas que antes provavelmente não. Penso que o melhor ainda está para vir. O treinador sabe o que a equipa precisa, tem o seu próprio estilo e sabe como quer orientar os jogadores, que também têm estado a acompanhá-lo", acrescentou o lateral.

Sobre o estilo de Ten Hag, Shaw revelou que o treinador é bastante frontal com os jogadores, não tendo problemas em apontar defeitos quando o nível apresentado não é o que idealiza.

"Ele tem um contacto muito direto nas sessões. Ele involve-se bastante e, se vê que os jogadores não estão a atingir os níveis que ele quer nos treinos, é garantido que eles saberão disso. Penso que isso seja positivo, porque ele coloca a fasquia alta", concluiu.