Nápoles vira-se em força para Dybala

Argentino tem sido associado a Inter e a Roma, mas clube do San Paolo precisa de compensar as várias saídas importantes, dentro e fora do campo

Com várias baixas importantes, o Nápoles tem ainda algum tempo neste mercado para dotar o seu plantel de mais-valias e, numa altura em que só se fala, praticamente, de saídas, o nome de Dybala aparece como uma possível entrada muito importante.

De acordo com o jornal AS, o clube do San Paolo estuda uma proposta na ordem dos seis milhões de euros limpos por temporada, numa oferta relativamente semelhante à do Inter, que, aparentemente, deixou cair o negócio.

O Nápoles procura, desta forma, compensar as várias saídas importantes, como a de Insigne, Mertens e, mais recentemente, Kalidou Koulibaly, que deve assinar nos próximos dias pelo Chelsea.