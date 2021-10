Nápoles vence Bolonha e regressa à liderança partilhada da Serie A

Nápoles divide liderança da Serie A com o Milan

Redação com Lusa

Após o empate com a Roma, na ronda anterior, o Nápoles arrecadou a nona vitória em 10 jogos na Serie A, sendo uma das duas equipas ainda sem derrotas, a par do Milan.

O Nápoles recuperou esta quinta-feira a liderança da Liga italiana, embora em igualdade com o Milan, ao vencer por 3-0 na receção ao Bolonha, no encontro que fechou a 10.ª jornada da prova.

No Estádio Diego Armando Maradona, o espanhol Fabián Ruiz inaugurou o marcador com um grande pontapé de fora da área, aos 18 minutos, antes de o "capitão" Lorenzo Insigne converter duas grandes penalidades, aos 41 e 62, e sentenciar o triunfo dos napolitanos, que contaram com o internacional português Mário Rui de início.

A formação comandada por Luciano Spaletti lidera a competição, com 28 pontos, em igualdade com os rossoneri, ambos com sete de vantagem para o Inter Milão (21), terceiro classificado.

Já o Bolonha ocupa a 12.ª posição, com 12 pontos.