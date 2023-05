Nápoles teve audiência com o Papa e fez uma proposta

Uma comitiva do Nápoles, com o presidente De Laurentiis e o avançado Simeone, reuniu com o Papa Francisco

O Nápoles, através do seu presidente Aurelio De Laurentiis e o avançado Giovanni Simeone, teve uma audiência com o Papa Francisco, da qual saiu uma proposta futebolística: organizar no estádio Diego Armando Maradona um amigável contra o San Lorenzo, clube argentino do qual o Papa é fã.

O Nápoles ofereceu uma camisola e uma bola autografada pelo plantel, e o Papa deu uma oliveira.

