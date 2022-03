Nápoles terá rejeitado 120 milhões de euros por Victor Osimhen

Osimhen, avançado do Nápoles

O avançado nigeriano tem sido uma das principais figuras da equipa orientada por Luciano Spalletti.

O Nápoles, atual segundo classificado da Serie A, a três pontos do líder AC Milan, rejeitou uma oferta de 120 milhões de euros por Victor Osimhen no mercado de inverno. Contratado aos franceses do Lille em 2020, a troco de 75 milhões de euros, o ponta de lança tem estado em destaque na formação azzurri, o que leva a que seja um dos atacantes mais cobiçados na próxima janela de transferências.

De acordo com o jornal "Express", Osimhen despertou o interesse de vários conjuntos da Premier League, entre os quais estão Manchester United, Arsenal, Tottenham e o mais recente bilionário clube do futebol europeu, o Newcastle.

Na presente temporada, o jogador de 23 anos, natural de Lagos, maior cidade da Nigéria, já apontou 15 golos em 25 jogos com a camisola napolitana e, segundo o site alemão Transfermarkt, o seu valor de mercado é de 60 milhões de euros.