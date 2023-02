Nápoles soma sétima vitória consecutiva e reforça liderança da Serie A

Na casa da Sassuolo, o conjunto napolitano fabricou o resultado ainda dentro dos primeiros 45 minutos.

O líder Nápoles saiu vencedor esta sexta-feira da visita ao terreno do Sassuolo (2-0), no encontro de arranque da 23.ª jornada da Serie A, naquele que foi o sétimo triunfo consecutivo na competição.

No Estádio Mapei, em Reggio Emilia, o conjunto napolitano fabricou o resultado ainda dentro dos primeiros 45 minutos, por culpa dos remates certeiros do georgiano Kvaratskhelia, aos 12, e do nigeriano Osimhen, aos 33, que, já perto do apito final, saiu com queixas físicas.

O internacional português Mário Rui não foi utilizado no jogo de hoje, tendo ficado entre os suplentes.

Com este triunfo, a equipa comandada por Luciano Spalletti comanda confortavelmente a Serie A, com 62 pontos, mais 18 do que o perseguidor e segundo colocado Inter de Milão.

Já o Sassuolo é 15.º, com 24, os mesmos de Lecce (13.º) e Fiorentina (14.º), adversária do Braga na Conference League, ambos com um jogo por disputar.