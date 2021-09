Nápoles soma e segue: líder isolado da Serie A continua invicto

Formação napolitana, na qual alinhou Mário Rui, detém uma vantagem de dois pontos para o perseguidor mais direto Milan

A protagonizar um começo de campeonato muito auspicioso, com cinco vitórias consecutivas até aqui, o Nápoles deu, este domingo, sequência à fase invencível ao bater o frágil Cagliari, por 2-0, em jogo caseiro da sexta jornada da Serie A.

No relvado do estádio Diego Armando Maradona, a formação napolitana, que alinhou com o lateral português Mário Rui, marcou por intermédio de Osimhen - sexto golo esta época -, aos 11 minutos, e por Lorenzo Insigne, aos 57 minutos, via penálti.

O sexto triunfo consecutivo na Serie A permitiu ao Nápoles manter a liderança isolada do principal campeonato italiano, agora com 18 pontos, mais dois do que o vice-líder Milan. O Cagliari, em situação frágil, ocupa o penúltimo lugar (dois pontos).