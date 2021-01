Osimhen, avançado nigeriano do Nápoles

Victor Osimhen, futebolista nigeriano, celebrou o aniversário em conjunto com familiares e amigos, sem utilização de máscara de proteção e cumprir o distanciamento social

Victor Osimhen, futebolista nigeriano do Nápoles, testou positivo ao novo coronavírus poucos dias depois organizar duma festa para celebrar o 22.º aniversário e, dada a imprudência, os responsáveis do clube italiano estão a ponderar puni-lo com o pagamento de uma multa.

O jogador desfrutou do Natal na Nigéria e por lá comemorou mais um ano de vida, no passado dia 29 de dezembro. A data foi assinalada em conjunto com familiares e amigos, além de um dj, sem que usassem máscaras de proteção ou respeitassem o distanciamento social. O avançado foi inclusive filmado a dançar.

A Imprensa italiana avança que, além do castigo que o jogador poderá incorrer, o treinador Gennaro Gattuso expressou a Osimhen o descontentamento pela atitude e pelo resultado do teste de despistagem à covid-19. Osimhen terá que cumprir, agora, um obrigatório período de isolamento na Nigéria e testar negativo para regressar ao sul de Itália.

Victor Osimhen está afastado da competição desde 13 de novembro, altura em que ficou impedido de jogar por ter contraído uma lesão no ombro ao serviço da seleção da Nigéria. O avançado de 22 anos tem contrato válido com o Nápoles até julho de 2025. Nesta época, disputou oito jogos e marcou dois golos pelos napolitanos.