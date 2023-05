Nápoles pode ser campeão no sofá ou à distância e monta ecrã gigante em "casa"

Nápoles prepara-se para a conquista do "scudetto"

Equipa do sul de Itália está perto do Scudetto, que não conquista desde 1990

O Nápoles está à beira de conquistar o terceiro título da Série A da sua história e, mesmo perante a possibilidade de ser campeão longe de casa, o clube vai instalar no Estádio Diego Armando Maradona um ecrã gigante para os seus adeptos verem o jogo e festejarem.

Basta um empate na partida de quinta-feira no campo da Udinese para o Nápoles ser campeão, mas até o pode ser no sofá, na véspera, se a Lázio não vencer o Sassuolo.

Refira-se que está prevista a deslocação de cerca de dez mil adeptos do Nápoles a Udine, o que representa metade da lotação do estádio, isto apesar da distância de 840km entre as duas cidades.