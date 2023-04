Nápoles permite empate à Salernitana e adia festa do título

Desaproveita a oportunidade de se sagrar já campeão italiano

O Nápoles empatou este domingo com a Salernitana de Paulo Sousa, 1-1, adiando assim a festa do título.

O emblema napolitano podia sagrar-se já este domingo campeão italiano, depois de o Inter derrotar a Lázio, segundo classificado, por 3-1, mas desperdiçou a oportunidade, ao deixar-se empatar com a formação comandada pelo treinador português.

Mathias Olivera até colocou o Nápoles em vantagem, aos 62 minutos do encontro, e tudo parecia bem encaminhado para a festa total, mas Boulaye Dia adiou as celebrações, ao empatar aos 84 minutos, fechando assim as contas da partida, pelo que o emblema napolitano terá de esperar pelo menos uma semana para poder voltar a conquistar o título 33 anos depois.

Paulo Sousa já não viu do banco os derradeiros minutos, uma vez que viu o cartão vermelho aos 90'+2', aparentemente por protestos para com a equipa de arbitragem.

Na classificação, o Nápoles passou a contar 79 pontos, contra 61 da Lázio, que pode perder ainda este domingo o segundo lugar do campeonato para a Juventus, terceira, que conta 59 e joga a partir das 19h45 no reduto do Bolonha.

Se a "velha senhora" vencer, o Nápoles precisa para chegar ao título de um triunfo na próxima ronda, na quinta-feira, em Udine, e, se isso não acontecer, basta aos napolitanos a igualdade.

O quarto colocado é o Inter, carrasco de FC Porto (oitavos de final) e Benfica (quartos de final) na Liga dos Campeões, depois da reviravolta deste domingo na receção à Lázio.

Os forasteiros adiantaram-se com um tento do brasileiro Felipe Anderson, aos 30 minutos, mas, na parte final, um bis do argentino Lautaro Martínez, aos 78 e 90, e um tento do alemão Robin Gosens, aos 83, deram o triunfo ao "internazionale".

Com este resultado, o Inter igualou os 57 pontos de Milan (quinto) e Roma (sexta), que no sábado empataram a um golo na capital transalpina, com dois golos nos descontos.

Nos outros encontros já disputados este domingo, o Sassuolo ganhou em casa ao Empoli por 2-1, numa reviravolta selada por um bis de Domenico Berardi sobre o final, e a Cremonese empatou 1-1 na receção ao Verona.