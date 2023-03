Nápoles perde pela primeira vez no seu estádio, Lázio sobe ao segundo lugar em Itália. A liderança continua muito folgada, com 17 pontos de avanço

O Nápoles perdeu em casa com a Lázio, por 1-0, para a Serie A, com os romanos a subirem ao segundo lugar da classificação do campeonato, imediatamente atrás dos adversários desta sexta-feira.

Para os líderes do campeonato, esta derrota, na 25.ª jornada, é apenas a segunda na prova e a primeira esta época no estádio Diego Armando Maradona, em todas as competições em que participou. Ainda assim, a liderança continua muito folgada, com 17 pontos de avanço sobre os 'azuis' de Roma.

O golo do uruguaio Matías Vecino, aos 67 minutos, acabou por 'resolver' um jogo bastante repartido, em que a tática de Maurizio Sarri, treinador da Lázio que já orientou o Nápoles, foi determinante.

Depois de oito vitórias consecutivas, o Nápoles volta a perder pontos, nada que pareça incomodar muito a equipa, que tem uma vantagem imensa, a 13 jornadas do final.

Muito motivada, a Láazio já criava perigo aos cinco minutos, com um cabeceamento de Vecino, após livre de Luís Alberto, salvo mesmo em cima da linha pelo capitão napolitano, Giovanni di Lorenzo.

O golo acabou por aparecer a meio da segunda parte, com um remate seco de Vecino à entrada da área, após cabeceamento defensivo de Kvaratshkelia, do Nápoles.

O empate esteve perto de aparecer, aos 79 minutos, com o nigeriano Victor Oshimen, rei dos marcadores em Itália, a enviar a bola à trave.

Já nos minutos de descontos, foi Sergej Milinkovic-Savic que ficou muito perto de ampliar para a Lázio, de livre direto.

A luta pelo segundo lugar prossegue no sábado, com o Milan a jogar em Florença, e no domingo, com o Inter a receber o Lecce. Os dois clubes de Milão estão a um ponto da Lázio.