Nápoles perde em casa com Empoli e falha assalto à liderança em Itália

Milan havia empatado com a Udinese, 1-1, e podia ser "apanhado" pela formação napolitana, que não aproveitou.

O Nápoles foi este domingo derrotado em casa pelo Empoli (1-0), em encontro da 17.ª jornada da Liga italiana, e desperdiçou a oportunidade de apanhar o Milan na liderança.

No Estádio Diego Armando Maradona, o tento solitário do avançado Patrick Cutrone, apontado aos 71 minutos, foi suficiente para garantir o triunfo aos visitantes, que sobem ao sétimo posto, com 26 pontos, mas podem ainda ser ultrapassados nesta ronda pela Roma (oitava, com 25), de José Mourinho.

Já os anfitriões, que este domingo tiveram o internacional luso Mário Rui entre os titulares, têm 36 pontos, no quarto posto, e entregaram o último lugar do pódio à Atalanta, que tem mais um, os mesmos do campeão Inter, que recebe este domingo o Cagliari e pode tornar-se o novo líder.

Em caso de vitória, o Inter pode ultrapassar o rival e líder Milan, que contabiliza 39 pontos, depois empate a um golo com a Udinese.

A Lázio partia para o duelo com o Sassuolo com a chance de encostar-se à Juventus na sexta posição, mas acabou por sair derrotada, após ter estado em vantagem, face ao tento de Mattia Zaccagni, logo aos seis minutos.

A reviravolta foi operada depois do intervalo, e num espaço de seis minutos, pelos "pés" de Domenico Berardi (63) e Giancomo Raspadori (69), dois tentos que colocam o Sassuolo na 12.ª posição, com 23 pontos, menos dois do que o conjunto laziale, nono, com 25.

Mais cedo, a Atalanta superou, também com reviravolta, o Verona (2-1), que contou com o internacional português Miguel Veloso em campo na segunda parte.

O Verona abriu o marcador à passagem do minuto 22, através do argentino Giovanni Simeone, mas, ainda no primeiro tempo, o russo Aleksey Miranchuk (37) deu início à reviravolta, consumada pelo holandês Teun Koopmeiners, aos 62.

No primeiro encontro do dia, o Torino recebeu e venceu o Bolonha, por 2-1, com o tento de Antonio Sanabria (24) e um autogolo de Soumaoro (69) a revelarem-se decisivos para o emblema de Turim, 13.º colocado, com 22 pontos, enquanto os forasteiros, que ainda reduziram por Riccardo Orsolini (79), prosseguem em 10.º, com mais dois.