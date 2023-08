Nápoles inicia defesa do título com triunfo e bis de Victor Osimhen

Mesmo assim, o Nápoles apanhou um susto no arranque da temporada, com o marroquino Harroui, de grande penalidade, a dar vantagem ao Frosinone, logo aos sete minutos

O Nápoles iniciou hoje a defesa do título italiano de futebol com um susto, mas sobretudo com um triunfo no campo do recém-promovido Frosinone, por 3-1, com um "bis" do avançado Victor Osimhen.

O jogador nigeriano, melhor marcador da Serie A da última temporada, marcou aos 42 e 79 minutos, e garantiu o arranque vitorioso do campeão transalpino, agora comandado pelo francês Rudi Garcia.

Mesmo assim, o Nápoles apanhou um susto no arranque da temporada, com o marroquino Harroui, de grande penalidade, a dar vantagem ao Frosinone, logo aos sete minutos.

Antes do bis de Osimhen, Politano já tinha refeito a igualdade no marcador, aos 24 minutos, numa partida em que o internacional português Mário Rui, que renovou contrato durante a semana, foi lançado no Nápoles aos 76 minutos.