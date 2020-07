Nápoles impõe terceira derrota consecutiva à Roma de Paulo Fonseca

Napolitanos venceram os "giallorossi" por 2-1.

O Nápoles venceu este domingo por 2-1 na receção à Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, na 30.ª jornada da Liga italiana, graças a um momento de inspiração de Lorenzo Insigne, já perto do fim.

O internacional italiano tirou um "coelho da cartola" aos 82 minutos, com um golo extraordinário, no qual tabelou com um colega no flanco esquerdo do ataque napolitano, a bola foi rechaçada pela defesa romana para os pés de Insigne, que, do bico da área, efetuou um remate em arco, fora do alcance do guarda-redes espanhol Pau Lopez.

A equipa napolitana colocou-se na frente do marcador aos 55 minutos, com um golo "luso-espanhol", já que o cruzamento que esteve na sua origem foi efetuado pelo internacional português Mário Rui e a finalização teve a autoria do espanhol José Callejón.

A equipa romana chegaria ao empate cinco minutos depois, num lance em que a bola foi aliviada por um defesa da Roma com um pontapé para o meio-campo, onde surgiu Edin Dzeko a dominar e a desmarcar o arménio Henrikh Mkhitaryan, que correu trinta metros para efetuar um remate rasteiro e colocado.

Foi a terceira derrota consecutiva da formação de Paulo Fonseca.

Com este triunfo, o Nápoles subiu ao sexto posto, com 48 pontos, alcançando a pontuação da Roma, que é quinta classificada, numa tabela classificativa liderada pela Juventus - na qual alinha o avançado português Cristiano Ronaldo -, com 75, seguida da Lázio, com 68.