Nápoles garante sucessor de Kim Min-jae no Bragantino, de Caixinha

De acordo com Fabrizio Romano, o central Natan vai deixar a equipa do técnico português e rumar ao campeão italiano, que vai pagar 10 milhões de euros, com bónus incluídos.

Depois de ter vendido Kim Min-jae ao Bayern por 50 milhões de euros, o Nápoles já garantiu o provável sucessor do central sul-coreano.

De acordo com Fabrizio Romano, especialista no mercado, o campeão italiano acertou a contratação de Natan, central brasileiro de 22 anos, junto do Bragantino, emblema do Brasileirão orientado pelo português Pedro Caixinha.

O Nápoles deverá pagar um total de 10 milhões de euros pelo defesa, que foi formado no Flamengo e representa o Bragantino há três temporadas. Em 2023, Natan soma 26 jogos até ao momento.