Nápoles está perto de ser campeão italiano, mas De Laurentiis anda com escolta policial

Ultras do Nápoles têm-se mostrado descontentes com os preços dos bilhetes praticados pelo clube e não só

O Nápoles está perto de conquistar o campeonato italiano - será o primeiro scudetto em mais de três décadas -, ocupando neste momento a liderança da tabela com 74 pontos, mais 13 do que o segundo classificado, a Lázio, que tem mais um jogo disputado.

No entanto, apesar dos bons resultados, os ultras do clube não estão satisfeitos com o preço dos bilhetes, bem como com as medidas de segurança e as restrições na entrada de bandeiras e faixas no estádio Diego Armando Maradona, tendo-se mantido em silêncio na derrota por 4-0 com o Milan, na última jornada, como forma de protesto.

Tendo em conta este clima de tensão, de acordo com a agência noticiosa "Ansa", o presidente do clube, Aurelio De Laurentiis, anda com escolta policial, uma decisão tomada pelas autoridades de Nápoles.