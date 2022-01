Nápoles e Juventus anulam-se e atrasam-se na corrida ao título

O Nápoles está na terceira posição, com 40 pontos, enquanto a Juventus é quinta classificada, com 35, já a consideráveis 11 de distância do líder Inter (46), que tem menos um jogo.

Nápoles e Juventus voltaram a atrasar-se na luta pelo título, ao empatarem 1-1, na 20.ª jornada da Liga italiana, em Turim, que deixou o Milan mais confortável na vice-liderança da prova.

Os napolitanos, sem o lateral luso Mário Rui, castigado, colocaram-se em vantagem aos 23 minutos, com um golo do belga Dries Mertens, mas os bianconeri repuseram a igualdade no segundo tempo, por intermédio de Federico Chiesa, aos 54.

Com apenas uma vitória nas últimas seis rondas, o Nápoles está na terceira posição, com 40 pontos, enquanto a Juventus é quinta classificada, com 35, já a consideráveis 11 de distância do líder Inter (46), que tem menos um jogo, uma vez que viu a partida com o Bolonha ser adiada, devido a um surto de coronavírus que afeta o plantel dos bolonheses.