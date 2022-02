Nápoles e Inter empatam e podem ser ultrapassados pelo Milan na Serie A

Com este empate, o Inter segurou a liderança, com um ponto a mais do que o Nápoles, mas pode ser ultrapassado no domingo, pelo Milan

Nápoles e Inter empataram a um golo no estádio San Paolo, na 25ª jornada da Serie A, e podem ser ambos ultrapassados pelo Milan no domingo, na luta a três que protagonizam pelo título.

A equipa napolitana chegou ao golo logo aos sete minutos, na execução de um penálti pelo internacional italiano Lorenzo Insigne, a punir uma falta sobre o avançado nigeriano Victor Osimehn, para a qual o árbitro foi alertado pelo videoárbitro.

O Inter Milão chegou à igualdade no início da segunda parte, aos 47 minutos, pelo avançado bósnio Edin Dzeko, com um remate que levou a bola ainda a bater no poste antes de entrar, na sequência de um corte da defesa napolitana.

Com este empate, o Inter segurou a liderança, com um ponto a mais do que o Nápoles, mas pode ser ultrapassado no domingo, pelo Milan, que recebe a Sampdória, e que, em caso de vitória, saltaria para primeiro lugar, com 55 pontos, mais um do que os nerazzurri e mais dois do que a equipa napolitana.