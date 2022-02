Nápoles desperdiça oportunidade de assumir liderança da Serie A

A 26.ª jornada prosseguiu assim com resultados inesperados, que acabam por deixar tudo quase na mesma, já que após o empate do líder Milan, sexta-feira (2-2 com o Salernitana), se seguiu a derrota do Inter ante o Sassuolo (2-0) e agora este deslize dos napolitanos.

O Nápoles desperdiçou esta segunda-feira a oportunidade de chegar ao primeiro lugar da Liga italiana, ao consentir um empate a um golo na deslocação ao terreno do aflito Cagliari.

A 26.ª jornada da Serie A prosseguiu assim com resultados inesperados, que acabam por deixar tudo quase na mesma, já que após o empate do líder Milan, sexta-feira (2-2 com o Salernitana), se seguiu a derrota do Inter ante o Sassuolo (2-0) e agora este deslize dos napolitanos.

Na frente do campeonato, o Inter acaba por minimizar os estragos e só perde um ponto para os rivais: o Milan comanda com 56 pontos, em segundo e terceiro, com 54, estão Inter e Nápoles.

O destino do Nápoles até esteve para ser pior, já que perdia até ao minuto 87, quando foi 'salvo' da derrota pelo golo do nigeriano Victor Osimhen.

O Nápoles, esta segunda-feira com o português Mário Rui a titular, mostrou-se mais cansado do que seria de esperar, depois da batalha de quinta-feira no Camp Nou, contra o Barcelona, para a Liga Europa, em que arrancou um muito interessante 1-1.

Agora, na Sardenha, concedeu o controlo do jogo ao adversário e com naturalidade viu-se a perder aos 58 minutos, com o golo do uruguaio Gaston Pereiro.

Poupado a pensar na segunda mão dos play-off da Liga Europa, Osimhen teve de ser lançado na partida para os últimos 25 minutos e acabou por ser essencial para o minimizar de estragos, com um belo golo de cabeça.

Também esta segunda-feira, a fechar a ronda, o Bolonha bateu o Spezia, por 2-1, com um 'bis' de Marko Arnautovic.

O austríaco marcou aos 40 e 84, respondendo da melhor forma a uma vantagem inicial dos visitantes, golo do albanês Rey Manaj, aos 11 minutos.