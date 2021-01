Nápoles de Mário Rui goleia a Fiorentina após primeira parte de sonho

Equipa orientada por Gattuso bateu os "viola" por 6-0. Ao intervalo já tinha quatro golos de vantagem.

O Nápoles ascendeu este domingo provisoriamente ao terceiro lugar da Serie A, ao golear em casa a Fiorentina, por 6-0, em jogo da 18.ª jornada.

O capitão Lorenzo Insigne inaugurou o marcador aos cinco minutos, com o alemão Diego Demme (36), o mexicano Hirving Lozano (38) e o polaco Piotr Zielinski (45), a passe do português Mário Rui, fizeram o 4-0 com que se chegou ao intervalo.

Na segunda parte, na marcação de uma grande penalidade, Insigne (72) bisou, antes de Matteo Politano (89) fazer o resultado final.

O português Mário Rui foi titular na lateral-esquerda dos napolitanos.

Com este triunfo, o Nápoles subiu ao terceiro lugar, com 34 pontos, os mesmos da Roma (mais um jogo), de Paulo Fonseca, a seis do líder Milan e a três do Inter de Milão, e com mais um do que a Juventus (menos um jogo).

A Fiorentina ocupa o 14.º lugar, com 18 pontos, cinco acima da zona de despromoção.