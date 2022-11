Nápoles cimenta liderança da Serie A com triunfo sofrido frente à Udinese

Mário Rui foi lançado logo após o intervalo e Beto foi titular no conjunto visitante, mas ficou em branco.

O Nápoles, com Mário Rui a suplente utilizado (entrou ao intervalo) venceu este sábado por 3-2 na receção à Udinese, que alinhou com Beto a titular, em jogo da 15.ª jornada da Serie A.

O líder do campeonato italiano teve uma entrada dominante na partida, indo para o intervalo a vencer por duas bolas, após golos do avançado nigeriano Victor Osimhen (15') e do médio polaco Piotr Zielinski (31').

Na segunda parte, o Nápoles até chegou ao terceiro golo aos 58', por intermédio do extremo macedónio Eljif Elmas, mas a reta final do jogo foi tudo menos relaxante para os homens da casa.

A Udinese, já depois da substituição de Beto, marcou dois golos num espaço de três minutos - primeiro pelo avançado macedónio Ilija Nestorovski (79') e depois pelo jovem médio Lazar Samardzic (82') - e tentou a todo o custo chegar ao empate, mas não conseguiu.

O Nápoles passou a ter provisoriamente 11 pontos de vantagem sobre a Lázio, segunda classificada em igualdade pontual com o Milan (terceiro, com 30 pontos), ficando à espera dos resultados destas equipas, que só jogam no domingo - Lázio recebe a Juventus (19h45) e o Milan defronta em casa a Fiorentina (17h00).

