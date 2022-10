Nápoles assinala aniversário de Diego Armando Maradona: "O Rei do futebol!"

Maradona, que representou o clube entre 1984 e 1991, e foi o principal responsável pelos dois únicos títulos de campeão de futebol do clube, é idolatrado pelos adeptos do emblema napolitano, em que alinha o português Mário Rui

O Nápoles lembrou este domingo nas suas redes sociais a data de aniversário de Diego Maradona, a figura mais importante da história futebolística do clube, falecido em 25 de novembro de 2020, aos 60 anos.

"O Rei do futebol! #DiegoEterno. Feliz aniversário, Diego" e "30 de outubro de 1960, uma data marcada na história", foram as mensagens colocadas pelo Nápoles, no Twitter e no Instagram.

Maradona, que representou o clube entre 1984 e 1991, e foi o principal responsável pelos dois únicos títulos de campeão de futebol do clube, é idolatrado pelos adeptos do emblema napolitano, em que alinha o português Mário Rui.

Em dezembro de 2020, dois meses depois de 'El Pibe' ter morrido, na sequência de uma paragem cardíaca, o Nápoles batizou com o nome de Diego Armando Maradona o seu estádio, que até essa data se chamava San Paolo.

No sábado, antes do início da goleada por 4-0 frente ao Sassuolo, em jogo da 12.ª jornada, o Nápoles, que lidera a Liga italiana e já garantiu presença nos "oitavos" da Liga dos Campeões, homenageou o antigo internacional argentino, numa cerimónia que contou com a presença de antigos companheiros do 'Pelusa'.

Diego Armando Maradona, que somou 91 internacionalizações e 34 golos pela Argentina, morreu em 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, após sofrer uma paragem cardíaca na sua vivenda em Tigre, na província de Buenos Aires.

A carreira de Maradona enquanto futebolista, de 1976 a 1997, ficou marcada pela conquista do Mundial'1986, ao serviço da Argentina, e por dois títulos italianos e uma Taça UEFA pelo Nápoles, emblema pelo qual alinhou de 1984 a 1991.