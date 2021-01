Napóles arranca triunfo ao cair do pano com golo de Bakayoko

O Nápoles subiu, provisoriamente, ao quinto lugar da Serie A, com 31 pontos, os mesmos da Atalanta, quarta colocada.

Um golo de Tiemoué Bakayoko, aos 90 minutos, garantiu hoje a vitória do Nápoles diante da Udinese, por 2-1, em jogo da 17.ª jornada da Liga italiana, que permitiu aos napolitanos ascenderem, provisoriamente, ao quinto lugar.

Na visita a Udine, a formação comandada por Gennaro Gattuso inaugurou o marcador aos 15 minutos, através de uma grande penalidade convertida pelo capitão Lorenzo Insigne, mas o avançado Kevin Lasagna repôs a igualdade pouco depois, aos 27.

Ao intervalo, Gattuso lançou o internacional português Mário Rui e foi precisamente o lateral luso que assistiu para o golo do triunfo dos napolitanos, em cima do final da partida, na cobrança de um livre indireto que proporcionou o cabeceamento decisivo do médio francês.

O Nápoles subiu, provisoriamente, ao quinto lugar da Serie A, com 31 pontos, os mesmos da Atalanta, quarta colocada, e mais um do que a eneacampeã Juventus (30), sexta classificada, com menos dois jogos, e que hoje recebe o Sassuolo (29), sétimo.

A equipa do sul de Itália aproximou-se ainda do pódio da prova, beneficiando do empate (2-2) entre Roma, terceira classificada, e Inter Milão, segundo, que somam 34 e 37 pontos, respetivamente, e seguem atrás do líder AC Milan (40).

A formação comandada por Paulo Fonseca, que vai defrontar o Sporting de Braga nos 16 avos de final da Liga Europa, destacou-se no marcador, aos 17 minutos, com um remate de fora da área "nerazzurra" de Pellegrini, mas o Inter deu a volta, por Milan Skriniar e Achraf Hakimi, aos 56 e 63, respetivamente.

No entanto, a Roma repôs a igualdade nos últimos minutos, com um cabeceamento do também defesa Gianluca Mancini, aos 86, aumentando para dois o número de jogos sem vencer do Inter, que, na jornada anterior, perdeu na visita à Sampdoria, por 2-1.

Já a Lazio arrecadou o segundo triunfo seguido (2-0), na visita ao aflito Parma, que estreou o treinador Roberto D"Aversa. O espanhol Luis Aberto, aos 55 minutos, e o equatoriano Felipe Caicedo, aos 67, fizeram os tentos dos laziali, numa partida em que o central português Bruno Alves integrou o "onze" dos anfitriões.

Enquanto a Lazio se mantém no oitavo posto, o Parma segue no 19.º, apenas acima do lanterna-vermelha Crotone, que perdeu por 2-1 na visita ao Verona, nono classificado.